Vorfall in Krefeld-Oppum : Trio greift Paar mit Elektroschocker an

Trio greift Paar mit Elektroschocker an

Vorfall in Krefeld-Oppum

Krefeld Zu einem Angriff mit einem Elektroschocker ist es am Dienstag, 21. Juni, in Oppum gekommen. Die Polizei sucht Zeugen und warnt, eigenmächtig Kontakt zu den mutmaßlichen Tätern aufzunehmen.

Laut Polizei bemerkte eine Frau an einem Supermarkt an der Schönwasserstraße gegen 18.30 Uhr, dass drei Männer gerade die Innentaschen ihrer Fahrradtaschen stahlen. Kurz darauf fanden sie und ihr Mann das Trio im Schönwasserpark auf Höhe des Giesenwegs, zusammen mit den gestohlenen Taschen. Die drei Täter griffen die beiden mit einem Elektroschocker an und flüchteten. Die Frau und ihr Mann wurden leicht verletzt.