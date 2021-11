18. Dezember in Krefeld : Operngala lädt ein zu emotionalem „Viva Belcanto!“

Krefeld Das Musiktheaterensemble, das Opernstudio Niederrhein, der Opernchor und die Niederrheinischen Sinfoniker bieten Arien, Ensembles und Chöre aus Opern von Bellini, Donizetti, Rossini und Verdi.

(RP) Seit vielen Jahren werden in der beliebten Festlichen Operngala Highlights aus verschiedenen Opern und Operetten präsentiert und meist auch neue Talente vorgestellt. Jede Gala steht unter einem bestimmten Motto. In diesem Jahr lautet der Titel „Viva Belcanto!“ Keine Gesangstechnik schafft es besser, das Opernpublikum zu Begeisterungsstürmen hinzureißen, als die virtuose Koloraturtechnik des „Belcanto“, des „Schöngesanges“. Kaskaden in den höchsten Höhen, fulminant-rasante Tempi und wahnwitzige Verzierungsgirlanden zeigen, was eine Opernstimme leisten kann. Highlights des Belcanto stehen im Zentrum der Operngala, die am 18. Dezember in Krefeld und am 19. Dezember in Mönchengladbach präsentiert wird.