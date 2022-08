Vorfall an der Kölner Straße : Mutter wird von Obdachlosem geschlagen

Krefeld Ein beunruhigender Angriff eines Obdachlosen auf eine Mutter im Beisein ihrer Kinder ist aufgeklärt. Der Mann habe sie grundlos angegriffen.

(vo) Die Mutter hat berichtet, sie sei an der Kölner Straße im Beisein ihrer kleinen Kinder von einem Obdachlosen grundlos angegriffen worden; er habe ihr ins Gesicht geschlagen und sei danach in Obdachlosen-Einrichtung an der Ecke Feldstraße geflohen. Dort traf ihn die Polizei später auch an.