Vorfall in Krefeld : Mutmaßlicher Räuber sitzt in Untersuchungshaft

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Ein 31 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft. Er soll am 10. Juli mit einem Messer eine Spielhalle am Dießemer Bruch überfallen haben. Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei nach eigenen Angaben die Identität des Tatverdächtigen ermitteln.

Bei dem Tatverdächtigen handelt sich um einen Deutschen, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt ist. Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei nach eigenen Angaben die Identität des Tatverdächtigen ermitteln. Bei einer Durchsuchung haben Beamte neben Teilen der Kleidung vom Überfall auch weiteres Diebesgut gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Aus welchen Straftaten es stammt, sollen weitere Ermittlungen ergeben. Der Festgenommene hatte unter Vorhalt eines Messers versucht, eine Spielhalle auszurauben. Er flüchtete ohne Beute. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer. Als sie ihn anschrie und aufforderte die Spielhalle zu verlassen, flüchtete er auf einem schwarzen Fahrrad über den Dießemer Bruch in Richtung Untergath.

Die Täterbeschreibung war offenbar so präzise, dass sie zum Fahndungserfolg führte. Der Mann war als etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß mit Glatze und schwarz gekleidet beschrieben.

(sti)