Krefeld: Mutmaßlicher Einbrecher und Autodieb in Oberhausen festgenommen

Krefeld Der polizeibekannte Mann wird jetzt dem Haftrichter vorgeführt.

(RP) In Oberhausen hat die Polizei am Dienstag einen Krefelder festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag, 13. Oktober, in ein Haus an der Oberdießemer Straße eingebrochen zu sein und ein Auto entwendet zu haben. Die Polizei Krefeld hatte in den vergangenen Tagen intensiv nach dem grauen Citroen Berlingo gefahndet. Gestern geriet der vermeintliche Einbrecher und Dieb dann mit dem entwendeten Fahrzeug in eine Polizeikontrolle in Oberhausen. Er war nicht nur zu schnell unterwegs, sondern fuhr den Wagen auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten aus Oberhausen nahmen den Mann fest. Bei ihm handelt es sich um einen polizeibekannten 40 Jahre alten Krefelder, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute einem Haftrichter vorgeführt.