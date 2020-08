Brandstiftung in Oppum : Müllcontainer angezündet

Die Polizei sucht mutmaßliche Brandstifter und deren Komplizen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld In der Nacht zu Montag, 10. August, haben Unbekannte zwei Müllcontainer am Haverkamp in Brand gesetzt. Ein Zeuge beobachtete dabei vier junge Männer. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

