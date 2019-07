Polizeieinsatz : Messerstecherei an der Jägerstraße

Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld Der Rettungsdienst der Feuerwehr musste am Samstag gegen 21 Uhr einen 19-Jährigen behandeln, der an der Jägerstraße durch einen Messerstich in den Oberschenkel verletzt worden war. Der gefährlichen Körperverletzung ging laut Aussage der Polizei ein Streit voraus.

Die Fahndung nach den zwei Tatverdächtigen sowie die Suche nach dem Messer verliefen erfolglos.