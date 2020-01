Unfall in Krefeld : Mercedesfahrer verletzt Fußgänger schwer

Unfall in Krefeld

Krefeld An der Kreuzung Gladbacher Straße und Oberschlesienstraße kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Um 5.05 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann in seinem Mercedes auf der Gladbacher Straße stadtauswärts. Kurz hinter der Kreuzung Oberschlesienstraße erfasste er einen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Trotz Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß mit der Person nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden. Das 32-jährige Unfallopfer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Gladbacher Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme ab der Oberschlesienstraße stadtauswärts gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.