Polizei sucht Hinweise : Menschenknochen am Bahndamm in Krefeld gefunden

Menschenknochen am Bahndamm in Krefeld gefunden

Krefeld Am Mittwochnachmittag haben Zeugen menschliche Knochen am Bahndamm im Bereich der Oppumer Straße gefunden. Die Polizei sucht Hinweise zur Identifizierung.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr haben drei Arbeiter bei Rodungsarbeiten am Bahndamm in der Nähe der Oppumer Straße menschliche Knochen gefunden. Das gab die Polizei am Freitag bekannt.