Zeuge verletzt : Mehrere Schüler an Bushaltestelle in Krefeld sexuell belästigt

Mehrere Schüler an Bushaltestelle in Krefeld sexuell belästigt

Krefeld Ein Unbekannter hat am Mittwoch an einer Haltestelle mehrere Schüler belästigt. Als ihn ein Zeuge ansprach, ist dieser geschlagen und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, warteten gegen 13.15 Uhr mehrere Schüler an einer Haltestelle der Uerdinger Straße, Nähe Kaiserstraße. Außerdem hielten sich dort ein Lehrer (33) der Gesamtschule Kaiserplatz und eine Jugendliche auf. Sie beobachteten einen Mann, der sich vor den Augen der Kinder in den Schritt griff.

Der Lehrer sprach den Unbekannten darauf an und stellte ihn zur Rede. In dem Moment schlug dieser ihm gegen die Brust und entfernte sich in Richtung Kaiserstraße. Der Lehrer wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Hilfe. Seine Brille fiel zu Boden und wurde beschädigt.