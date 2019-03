Vorfall vor Krefelder Landgericht: Mann stirbt nach Selbstverbrennung

Krefeld Der Mann, der sich vor dem Krefelder Landgericht selbst angezündet hat, ist gestorben. Der 43-Jährige hatte mit seiner Tat Ende Februar für Aufruhr in der Stadt gesorgt. Sein Motiv ist bislang unklar.

Der 43-jährige Mann, der sich am 20. Februar vor dem Landgericht in Krefeld selbst angezündet hatte , ist am Freitagmorgen in einem Duisburger Krankenhaus seinen schweren Verbrennungen erlegen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird es auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg zur Klärung der Todesursache eine Obduktion geben. Es ist unklar, ob der Mann sich aus persönlich-psychischen oder aus politischen Gründen selbst angezündet hat.

Möglicherweise hatte die Aktion auch einen politischen Hintergrund. Nach Erkenntnissen der Polizei sympathisierte der Mann mit der PKK. Die PKK ist eine Untergrundorganisation, die in der Türkei für einen autonomen Kurdenstaat kämpft. Deutschland stuft sie als Terrororganisation ein. Laut Polizei hat der Mann in der Vergangenheit an zwei pro-kurdischen, nicht angemeldeten Versammlungen in Düsseldorf teilgenommen. Nach der Selbstverbrennung hatten etwa 50 kurdische Aktivisten vor dem Krefelder Gerichtsgebäude eine Mahnwache abgehalten. Die Gruppe zeigte ihre Solidarität mit dem verbrannten Mann. Ein Bekannter des 43-Jährigen gab an, dass dieser keine psychischen Probleme gehabt habe. Vor seiner Tat soll er seine Motive aufgeschrieben haben. Den Brief habe er einem Freund gegeben.