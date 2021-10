Unfall an der Kleinewefersstraße : Mann zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt

Unfall an der Kleinewefersstraße

Krefeld Ein 53-jähriger Mann wurde am Samstag schwer verletzt. Er war auf dem Gelände einer Firma im Kempener Feld zwischen den Fahrerkabinen von zwei Lastwagen eingeklemmt worden.

(ped) Ein tragischer Unfall ereignete sich am Samstag auf einem Firmengelände an der Kleinewefersstraße: Ein Mann wurde zwischen zwei Lkw eingeklemmt und schwer verletzt. Nach Mitteilung der Polizei schwebt er aber nicht in Lebensgefahr.