Vorfall in Krefeld : Polizei trifft bei Streit in Wohnung auf Hunde - Mann rastet aus

Krefeld Am Samstag ist in Krefeld ein Streit eskaliert: Weil ein Mann trotz Polizeianweisung seine Hunde nicht einsperren wollte, ging er auf die Beamten los.

Die Polizei ist am Samstag auf Hinweis eines Zeugen zu einem Einsatz an der Kornstraße in Krefeld alarmiert worden. Es wurde gemeldet, dass es in der Wohnung einen Streit gebe.