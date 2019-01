Festnahme in Uerdingen : Mann randaliert und greift Polizeibeamte an

Uerdingen Barfuß und ohne Oberbekleidung hat ein betrunkener Mann an einer Tankstelle gegen ein Auto getreten. Als die Polizei eintraf, schlug er einem Beamten mit den Fäusten ins Gesicht.

Am Montagmorgen rief um 4:46 Uhr ein Zeuge die Polizei an, weil ein Mann gegen ein Auto trat, das an einer Tankstelle an der Lange Straße stand. Die Polizeibeamten trafen auf einen stark alkoholisierten Mann, der barfuß und ohne Oberbekleidung randalierte. Unvermittelt schlug er einem Polizeibeamten mit den Fäusten ins Gesicht. Als ihn die Beamten festnehmen wollten, schlug und trat er um sich und verletzte drei Beamte leicht. Der Mann wurde gefesselt und zur Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die leicht verletzten Beamten wurden ambulant behandelt und waren nicht mehr dienstfähig.