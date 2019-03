Krefelder Innenstadt: Streit in der City: Mann mit Messer bedroht

Krefeld Ein 22-Jähriger schlug seinem 42-jährigen Kontrahenten mit einem Teleskopschlagstock gegen das Knie.

(jon) Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Sonntagmorgen, 17. März, in der Innenstadt gekommen. Im Verlauf des Streits verfolgte ein Mann seinen Nachbarn mit einem Messer. Beherzte Zeugen überwältigten den Angreifer in einer Straßenbahn. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen den beiden Nachbarn in einem Hausflur an der Neue Linner Straße zum Streit. Ein 22-Jähriger schlug seinem 42-jährigen Kontrahenten mit einem Teleskopschlagstock gegen das Knie. Das Opfer lief in seine Wohnung und kam mit einem Klappmesser zurück. Als der 22-Jährige dies bemerkte, floh er bis zur Haltestelle Rheinstraße und stieg hilfesuchend in die wartende Straßenbahn. Als der 42-Jährige ihm dahin folgte, wurde er von Zeugen überwältigt und entwaffnet. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, aus dem er kurze Zeit später entlassen wurde.