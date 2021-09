Randalierer in Krefeld : Mann beschädigt parkendes Auto mit einem Spaten

Als die Polizei kam, wurde es ernst für einen 23-Jährigen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld Ein 23-Jähriger hat nachts in einem Haus randaliert, dann machte er sich auf der Uerdinger Straße in Krefeld an einem parkenden Auto zu schaffen – bis die Polizei kam.

