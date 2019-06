Zeuge beobachteten Täter : Einbruch in Gartenhaus - Mann festgenommen

Krefeld Dank eines courgierten Zeugen hat die Polizei am gestrigen Dienstagabend einen Einbrecher festgenommen, der zuvor in eine Gartenlaube an der Ispelstraße eingebrochen war.

