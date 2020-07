Sofa in Flammen : Mann bei Wohnungsbrand in Krefeld schwer verletzt

Mann bei Wohnungsbrand in Krefeld schwer verletzt

Sofa in Flammen

Krefeld Großeinsatz bei einem Wohnungsbrand in Krefeld: Mit der Drehleiter hat die Feuerwehr einen Mann aus der Gefahrenzone geholt. Die Brandursache ist noch unklar - die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand in Krefeld hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann habe während des Brandes am Mittwoch auf dem Balkon der brennenden Wohnung gelegen, teilte die Polizei mit. Über eine Drehleiter der Feuerwehr wurde er aus der Gefahrenzone gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.