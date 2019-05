Vorfall in Krefeld : Mann bedroht Polizisten mit Schreckschusspistole

Krefeld In der Nacht auf Samstag hat ein 33-Jähriger einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann wurde festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr am Samstag: Ein Mann bedrohte in Krefeld Polizeibeamte mit einer Schreckschusspistole. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil ein Mann mit einer Waffe in der Hand vor einem Haus am Nordwall stand und lauthals schrie.