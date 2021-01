Fund in Krefeld : Mann baut Cannabis im Abstellraum an

Krefeld Weil er sein Marihuana wegen Corona derzeit nicht in den Niederlanden kaufen kann, hat ein 34-Jähriger es kurzerhand in seiner Wohnung in Dießem/Lehmheide selbst angebaut.

Weil er sein Marihuana wegen Corona derzeit nicht in den Niederlanden kaufen kann, hat ein 34-Jähriger es kurzerhand in seiner Wohnung in Dießem/Lehmheide selbst angebaut. Laut Polizei hatte es einen verdächtigen Geruch in dem Mehrfamilienhaus schon länger gegeben – die Hausverwaltung hatte ihn als Knoblauchgeruch abgetan. Bei einer näheren Überprüfung fanden Polizeibeamte am Dienstag in einer der Wohnungen mehrere Tütchen Marihuana, eine kleine Menge Haschisch – und in einem Abstellraum ein mobiles, zwei Meter langes Pflanzzelt samt Lüftungsanlage, UV-Lampe und Utensilien zum Anbau von Cannabis.