Zwei Verletzte in Krefeld : Männer laden sich selbst zur Party ein und schlagen auf Studenten ein

Zwei Verletzte in Krefeld

Krefeld Als sich vier Männer in der Nacht zu Sonntag Einlass zu einer privaten Studentenparty verschaffen wollten, eskalierte die Situation. Zwei Studenten wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einer Studentenparty sah ein 25-Jähriger, dass auf einmal vier ihm unbekannte Männer vor dem Studentenwohnheim an der Vennfelder Straße standen. Das teilt die Polizei mit.

Weil sie keine Einladung hatten, forderte er die Männer mehrmals auf, zu gehen. Zudem verständigte er die Polizei und ging zurück zum Partyraum. Als ein 26-jähriger Student die Männer ebenfalls aufforderte, die Örtlichkeit zu verlassen, eskalierte die Situation Aus der Gruppe heraus wurde er mehrmals ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt. Andere Gäste fanden ihn am Boden liegend und eilten ihm zur Hilfe. Die Angreifer schlugen auch dem 25-jährigen Kommilitonen ins Gesicht und verletzten ihn leicht.

Die Gruppe flüchtete schließlich in Richtung Obergath. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.