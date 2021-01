Polizei ermittelt : Leiche im Krefelder „Horrorhochhaus“ gefunden

Krefeld In einem Krefelder Abrisshaus ist ein Toter gefunden worden. Die Todesursache ist laut Polizei bisher noch unklar. Hinweise auf ein Gewaltdelikt hätten sich zunächst nicht ergeben.

Die Polizei ist am Montag gegen 13 Uhr über eine leblose Person in einem einsturzgefährdeten Haus – „dem Horrorhaus“ – an der Alten Gladbacher Straße informiert worden. Laut Polizei soll ein Mann aus ungeklärter Ursache zu Tode gekommen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung aufgenommen. Nach einer ersten Einschätzung haben sich keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt ergeben. Die Polizei prüft, ob es sich dabei um einen Obdachlosen handelt, wie eine Sprecherin am Montag sagte.