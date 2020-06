Vorfall in Krefeld : Kita Einbrecher festgenommen

Krefeld In der Nacht zu Montag, 8. Juni, hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in einen Kindergarten an der Ritterstraße eingebrochen war.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 1.50 Uhr bemerkte demnach ein 30-jähriger Zeuge den Lichtschein einer Taschenlampe aus dem Inneren des Kindergartens und informierte die Polizei.

Die Beamten umstellten das Gebäude. Bei der Durchsuchung fanden sie den Einbrecher im Badezimmer hinter einer Tür versteckt und nahmen ihn vorläufig fest. Offenbar hatte er ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und war so in den Kindergarten gelangt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-Jährigen, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt ist. Er wurde mittlerweile einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

