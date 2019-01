Überfall in Krefeld: Kiosk-Inhaber schlägt fünf Räuber in die Flucht

Kiosk-Inhaber schlägt fünf Räuber in die Flucht

Überfall in Krefeld

Krefeld Als sein Kiosk überfallen wird, wehrte sich der 79-jährige Besitzer. Er griff nach einem Softball-Schläger und rief um Hilfe. Die fünf Männer flüchteten ohne Beute.

Wie die Polizei mitteilte, betrat gegen 19.05 Uhr ein junger Mann den Kiosk an der Hans-Böckler-Straße und bat den Inhaber, mit ihm vor die Tür zu kommen. Dort hielt sich eine Gruppe von vier weiteren Personen auf. Nachdem er sich mit den Männern unterhalten hatte und wieder zurückging, rannten zwei von ihnen in den Verkaufsraum. Einer sprang hinter die Theke und versuchte, die Kasse zu entwenden. Weil diese mit Kabeln festgebunden war, blieb es beim Versuch. Gleichzeitig bedrohte der andere Räuber den Inhaber mit einem Schlagstock, während drei weitere Täter vor dem Kiosk Schmiere standen.

Das 79-jährige Opfer wehrte sich, griff nach einem Softball-Schläger und rief um Hilfe. Daraufhin flüchtete das Quintett ohne Beute in Richtung Schönwasserpark.Das 79-jährige Opfer blieb unverletzt. Eine Zeugin, die den Raub beobachtet hatte, informierte die Polizei.

Hinweise an die Polizei unter Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.