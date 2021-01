Unfall in Krefeld : Junge von Auto angefahren

(Symbolbild) Foto: dpa

Krefeld In der Innenstadt ist am Donnerstag ein Kind bei einem Unfall verletzt worden. Obwohl der 66-Jährige langsam fuhr, sofort auswich und bremste, stieß der Wagen mit dem Kind zusammen. Der Neunjährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der Innenstadt ist am Donnerstag ein Kind bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Pkw-Fahrer gegen 10.15 Uhr die Alte Linner Straße entlang, als plötzlich ein Junge hinter einem geparkten Auto auf die Straße lief. Obwohl der 66-Jährige langsam fuhr, sofort auswich und bremste, stieß der Wagen mit dem Kind zusammen. Der Neunjährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(jon)