Unfall in Krefeld : Junge von Auto angefahren

Unfall in Krefeld

Krefeld Im Stadtteil Cracau hat bereits am Freitag, 30. Oktober, gegen 15.30 Uhr ein Mann in einem grünen Opel Vectra auf der Steckendorfer Straße ein Kind angefahren und verletzt.

Laut Polizei war er in seinem Wagen aus Richtung Moerser Straße unterwegs, als zwei Jungen auf ihren Fahrrädern zwischen geparkten Autos hervorkamen. Einer der beiden kollidierte leicht mit dem Wagen. Als der Fahrer sich nach seinem Befinden erkundigte, gab er an, Schmerzen im Bein zu haben.Danach fuhren beide Jungen durch den angrenzenden Park davon, sodass der Autofahrer ihnen nicht folgen konnte. Er hat sich an die Polizei gewandt, konnte die Kinder aber nicht näher beschreiben. Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen, unter anderem eine Frau, die den Vorfall beobachtet hat. Sie werden gebeten, sich unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.