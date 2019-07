Prinz-Ferdinand-Straße : Junge Radlerin fährt Seniorin an und flüchtet

Krefeld Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

(jon) Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen, 9. Juli, auf der Prinz-Ferdinand-Straße leicht verletzt worden, als sie von einer Fahrradfahrerin angefahren wurde. Die Unfallverursacherin flüchtete. Wie die Polizei mitteile, trat die 73-jährige Anwohnerin – nachdem sie gegen 17.50 Uhr ihr Garagentor abgeschlossen hatte – auf den Gehweg, wo sie von einer Radfahrerin angefahren wurde. Die Seniorin stürzte und verletzt sich leicht. Obwohl die Radfahrerin vom Ehemann des Opfers angesprochen wurde und er sie aufforderte zu warten, flüchtete die junge Frau in Richtung St.-Anton-Straße. Eine Nachbarin kümmerte sich um die 73-Jährige, die mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das flüchtige Mädchen ist etwa 15 bis 17 Jahre alt und trug blonde, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Die Jugendliche hatte einen braunen Rucksack auf dem Rücken und fuhr auf einem schwarz-weißen Fahrrad. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.