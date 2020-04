Polizei in Krefeld : Jugendliche treten auf ihr am Boden liegendes Opfer ein

Krefeld Ein 19 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Sonntag von vier Jugendliche an der Kempener Allee Höhe Dieselstraße angegriffen und leicht verletzt worden.

Gegen 0.30 Uhr habe sich der 19-Jährige an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten. Dann sei er unvermittelt von vier Jugendlichen mit Faustschlägen attackiert worden. Am Boden liegend, hätten die Täter weiter auf das Opfer eingetreten und seien dann über einen Spielplatz in ein Waldstück geflüchtet, informierte die Polizei am Montag. Ein Anwohner rief die Polizei. Sie sucht nach den vier jugendlichen Tätern. Einer von ihnen hatte schulterlange, dunkelblonde Haare.