Feuer in Uerdingen : Feuerwehr verhindert Großbrand

Mit einem massiven Löschangriff verhinderte die Feuerwehr einen Großbrand Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld In einem Gewerbebetrieb an der Parkstraße ist am Gründonnerstag ein Brand ausgebrochen. Ursprung des Feuers war ein Unterstand für Abfallbehälter. Die Flammen sprangen auf ein Gebäude und ein Fahrzeug über.

