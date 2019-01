In der Silvesternacht: Feuerwehr rückt zu acht Bränden aus

Krefeld (bk) In der Silvesternacht hatten Krefelds Feuerwehrleute alle Hände voll zu tun. Zwischen 23.43 und 1.35 Uhr mussten sie im Stadtgebiet zu insgesamt acht Brandeinsätzen ausrücken.

In drei Fällen hatten Zeugen auf Balkonen an der Bückerfeldstraße, der Hubertusstraße und der Kölner Straße brennende Gegenstände gemeldet, die teilweise durch Feuerwerkskörper Feuer gefangen hatten. In allen Fällen konnten die Einsatzkräfte die Brände schnell löschen oder mussten nur die Brandstellen kontrollieren, da die Bewohner in einigen Fällen bereits selbstständig das Feuer gelöscht hatten.

Einsätze gab es auch an der Viktoriastraße und der Hafenstraße. Dort standen eine Mülltonne und ein 30 Kubikmeter großer Container in Flammen. Ein brennender Wagen auf der Straße Krützpoort und brennende Holzpaletten auf einem Schulhof an der Gladbacher Straße beschäftigten die Feuerwehr in dieser Nacht ebenso wie eine Brandmeldeanlage an der Steckendorfer Straße. In der 13. Etage eines Hochhauses hatte Raketenrauch, der in das Gebäude gezogen war, den Rauchmelder ausgelöst. Neben der Berufsfeuerwehr waren in dieser Nacht alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.