Eskalierter Streit am Hauptbahnhof : Eritreer vor einfahrenden Zug getreten - Staatsschutz ermittelt in Krefeld

Krefeld Bei einem Streit am Krefelder Hauptbahnhof hat ein Mann einen Radfahrer aus Eritrea vor einen einfahrenden Zug getreten. Der Mann blieb unverletzt. Nun ermittelt der Staatsschutz in dem Fall.

In der Nacht auf Samstag ist ein Streit zwischen zwei Männern am Krefelder Hauptbahnhof eskaliert. Gegen 1 Uhr drehte ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus Eritrea auf dem Bahnsteig wiederholt Runden. In seiner Nähe stand ein 34 Jahre alter Mann aus Krefeld. Es kam nach Angaben der Polizei Krefeld und der Krefelder Staatsanwaltschaft zum Streit: Im Verlauf der Auseinandersetzung trat der Mann den Eritreer samt Fahrrad auf die Gleise. An dem Bahnsteig fuhr in diesem Moment ein Zug ein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft weiter berichten.