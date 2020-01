Schlägerei am Hauptbahnhof : Gruppe attackiert zwei junge Männer

Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld (bk) Am Samstagmorgen hat eine Gruppe von Heranwachsenden zwei junge Männer am Bahnhofsvorplatz in Krefeld angegriffen. Gegen 4.15 Uhr gingen ein 19-jähriger Krefelder und ein 29-jähriger Bekannter vom Ostwall zum Cinemaxx-Parkhaus.

Am Bahnhofsvorplatz trafen sie laut Polizeibericht auf eine Gruppe von mindestens vier Personen, mit denen sie in Streit gerieten. Anschließend schlugen und traten vier der Angreifer auf die beiden jungen Männer ein und forderten ihre Wertsachen.

Die beiden Männer liefen zu einer Gaststätte und holten Hilfe. Die Tatverdächtigen flüchteten in den Hauptbahnhof. Dort fanden sie die herbeigerufenen Polizeibeamten. Die Tatverdächtigen sind zwischen 19 bis 20 Jahren alt und wohnen in Hamm und Dülken. Gegen alle wurde ein Strafverfahren eingeleitet.