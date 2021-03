Hauptbahnhof in Krefeld : Graffiti-Sprayer in der Nacht gefasst

(Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld In der Nacht zum Montag, 8. März, hat die Polizei in der Innenstadt zwei Männer festgenommen, die in der Nähe des Hauptbahnhofs mehrere Zugwaggons besprüht hatten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 2.30 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung auf das Gelände der Deutschen Bahn. Im Scheinwerferlicht bemerkten sie zwei Männer, die plötzlich über die Gleise in Richtung Dießemer Bruch flüchteten. Während der Fahndung konnten weitere Einsatzkräfte die beiden Täter fassen, als sie auf Höhe der Dießemer Straße über eine Leiter von den Gleisen kletterten.

Insgesamt stellten die Beamten vier Graffiti-Schmierereien fest, von denen jede nahezu die komplette Breite eines Waggons einnahm. Auf der Flucht hatten die beiden Männer Handschuhe und zwei Taschen mit mehreren Spraydosen weggeworfen.

Diese wurden sichergestellt. Das Duo wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Bei den Sprayern handelt es sich um einen 18-jährigen und einen 20-jährigen Deutschen. Beide erwartet ein Strafverfahren.

(jon)