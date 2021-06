Vorfall in Krefeld : Gitarre nach Kirchenkonzert gestohlen

Vorfall in Krefeld

Krefeld Gesucht wird eine seltene Gitarre, die aus der Pfarrkirche der Alt-Katholischen Gemeinde an der Dreikönigenstraße 54 entwendet wurde.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, fand dort bereits am Sonntag, 6. Juni, eine musikalische Vorstellung im Innenhof statt. Während der anschließenden Aufräumarbeiten stand die Gitarre in einem Raum, der an diesen Innenhof grenzt. Dort wurde sie zwischen 11 und 22 Uhr gestohlen.