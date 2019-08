Zeuge gab den Hinweis : Gestohlenes Lastenrad ist wieder da

Krefeld Das Fahrrad stand in einem Lieferwagen an der Alten Gladbacher Straße.

(jon) Das Lastenrad, das in der Nacht zu Montag, 19. August, einer Tagesmutter von Unbekannten in Fischeln gestohlen worden war, ist wieder da. Die 40-Jährige hatte das Rad am 18. August um 23 Uhr verschlossen vor ihrer Garage am Vulkanweg abgestellt. Am nächsten Morgen war das Gefährt verschwunden. Gestern meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab den entscheidenden Hinweis. Er hatte das Fahrrad in einem Lieferwagen, der auf einem Gelände an der Alten Gladbacher Straße abgestellt war, gesehen. Die Ermittler fuhren sofort dorthin und konnten das gesuchte Lastenrad sicherstellen. Der Halter des Lkw wurde nicht angetroffen, die Ermittlungen dauern an.