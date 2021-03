Vorfall in Krefeld : Geldautomat in Uerdingen aufgebrochen

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld Unbekannte haben am Dienstagabend in Uerdingen einen Geldautomaten an der Rheinuferstraße aufgebrochen und sind anschließend geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Beamte kurz nach 23 Uhr während einer Streifenfahrt ein Auto mit zwei Insassen auf der Hohenbudberger Straße. Der schwarze Audi mit Frankfurter Kennzeichen fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Niederstraße. Als die Beamten gewendet hatten, war der Wagen bereits nicht mehr in Sichtweite. An der Kreuzung zur Niederstraße machte ein Spaziergänger auf sich aufmerksam und gab an, dass der Audi ungebremst über Rot gefahren und in Richtung Duisburger Straße geflüchtet sei. In diesem Moment informierte eine Sicherheitsfirma die Polizei über den Alarm eines Geldautomaten. Ein Apparat an der Rheinuferstraße war aufgebrochen worden. Die sofortige Fahndung nach dem schwarzen Audi verlief erfolglos.

Es steht noch nicht fest, ob die Täter Beute erlangen konnten. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

(jon)