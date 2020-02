Einsatz in Krefeld : Gas tritt in Haus aus - Feuerwehr lässt Straße aufreißen

(Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Krefeld Nach einem Gasaustritt in einem leerstehenden Haus in Krefeld hat die Feuerwehr die Straße an mehreren Stellen von einem Bagger aufreißen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das sei nötig gewesen, weil das Gebäude an der Virchowstraße nicht betreten werden konnte und es in der Nähe keine Absperrmöglichkeiten für die Gasleitung auf der Straße gab, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

Das Gebäude wurde anschließend durch die Feuerwehr gelüftet. Die Gegend um das Mehrfamilienhaus blieb während des Einsatzes weiträumig gesperrt. Die Bewohner kamen vorübergehend in einem nahe gelegenen Altenheim und in Bussen unter. Sie konnten nach Angaben der Feuerwehr nach Ende des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück.

Der Grund für den Gasaustritt war zunächst unklar.

(ubg)