Vorfall in Krefeld : Gartenlaube in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Gartenlaube in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Vorfall in Krefeld

Nach einem Brand in einer Gartenlaube sucht die Polizei nun Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld In der Nacht zum Dienstag, 8. März, haben Unbekannte eine Gartenlaube am Gaudenzer Platz angezündet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

(RP) Nach Agaben der Polizei habe gegen 0.50 Uhr eine Anwohnerin der Posener Straße die Polizei über die in Vollbrand stehende Gartenlaube auf dem angrenzenden Kleingartengelände informiert. Die ebenfalls rasch herbei gerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Aufgrund der Nähe zum Brandort wurden zwei Mehrfamilienhäuser an der Posener Straße vorsorglich geräumt. Nach Abschluss der Löscharbeiten durften die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen, teilte die Polizei weiter mit. Verletzt worden sei niemand. Die Brandermittler gehen nach ersten Untersuchungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, hieß es seitens der Polizei am Dienstag.