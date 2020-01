Zeugensuche in Krefeld : Fünf Männer überfallen Radfahrer und fordern Geld für ein Taxi

Zeugensuche in Krefeld

Krefeld In der Nacht zum Sonntag haben fünf Männer einen Radfahrer auf der Buddestraße angehalten und ausgeraubt. Das Opfer blieb dabei unverletzt.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 1 Uhr war der 24-jährige Krefelder mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Auf der Brücke der Buddestraße, zwischen Breitenbachstraße und Korekamp, stellten sich ihm plötzlich fünf Männer in den Weg. Sie forderten Geld für ein Taxi von ihm. Als der 24-Jährige nicht einwilligte, kreisten ihn die Männer ein. Sie bedrängten das Opfer und nötigten ihn so zur Herausgabe des Geldes. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Breitenbachstraße. Der Radfahrer blieb unverletzt.