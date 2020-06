Einsatz in Krefeld : „Frisierter“ Roller - 29-Jähriger flüchtet vor Streifenwagen

Krefeld Die Polizei hat am Samstagabend einen Mann gestellt, der sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen hatte und mit seinem „frisierten" Roller geflüchtet war. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Wie die Behörde mitteilt, hörten Streifenbeamte gegen 22.45 Uhr an der Friedrichstraße die ungewöhnlich lauten Auspuffgeräusche eines Rollers und entschlossen sich zu einer Kontrolle. Der Rollerfahrer fuhr jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hülser Straße bis zur Blumentalstraße. Dort bemerkte der 29-Jährige den Streifenwagen und flüchtete über ein Tankstellengelände in die Blumentalstraße und über eine rote Ampel in die Inrather Straße. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Der Mann aul dem Zweirad blieb trotz mehrerer Anhaltesignale der Beamten nicht stehen. Auf der Girmesgath fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und zwang einen Pkw-Fahrer zu einer Vollbremsung. Als er quer über den Moritzplatz raste und die Beamten diesen umfahren mussten, verloren sie ihn schließlich aus den Augen.