Verletzt ins Krankenhaus : Frau mit Kindern auf dem Arm von Auto angefahren

Krefeld Fahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.

(jon) Eine Frau und ihre beiden Kindern sind am Mittwoch, 10. April, in Bockum von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 8.45 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Glockenspitz in Richtung Kuhleshütte, als plötzlich eine 39-Jährige mit ihren beiden drei und fünf Jahre alten Kindern auf dem Arm auf die Straße trat. Der Autofahrer konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Mutter stürzte mit den Kindern zu Boden. Der Fahrer erlitt einen Schock. Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.