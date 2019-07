Cracau : Frau flüchtet mit Kind nach Unfall mit Radfahrer

Krefeld 61-Jähriger kam zu Fall und verletzte sich leicht.

(jon) Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag in Stadtteil Cracau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 61-Jähriger mit seiner Frau gegen 15 Uhr auf dem Radweg in Richtung Uerdingen, als in Höhe der Uerdinger Straße Ecke Dießemer Straße ein etwa drei bis sechs Jahre alter Junge plötzlich auf den Radweg rannte. Die Frau wich dem Kind aus und stürzte zu Boden. Sie blieb unverletzt. Ihr Mann konnte, obwohl er noch bremste, einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht vermeiden. Auch er kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Nach einem verbalen Streit mit einer Frau, die sich in Begleitung des Jungen befand, nahm diese das Kind an die Hand und entfernte sich vom Unfallort. Ob der Junge bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Frau ist etwa 35 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte dunkle schulterlange Haare, trug eine dunkle Sommerhose und ein rotes Oberteil mit Blumenmuster. Der Junge war etwa drei bis sechs Jahre alt, hatte dunkle wellige Haare und war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weißen Shirt. Die Mutter wird gebeten, sich mit der Polizei Krefeld in Verbindung zu setzen. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.