Bei der Landung falsch aufgekommen : Flugunfall am Egelsberg: Pilotin verletzt

Krefeld Eine 18-Jährige kam bei der Landung falsch auf und klagte über Rückenschmerzen. Sie kam ins Krankenhaus.

(oli) Am Samstagmittag hat sich die Pilotin eines Segelflugzeugs bei der Landung auf dem Flugplatz in Krefeld auf dem Egelsberg am Rücken verletzt und musste ins Krankenhaus. Die 18-Jährige hatte nach Polizeiangaben bereits zwei Landungen an dem Tag erfolgreich vollzogen; bei der dritten Landung kam sie mit dem Flugzeug zu abrupt auf dem Boden auf. Am Segelflugzeug entstand Sachschaden.