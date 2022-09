Erhebliche Dampfbildung : Großer Feuerwehreinsatz im Helios-Klinikum

Ein Großaufgebot der Feuerwehr am Klinikum. Foto: Blaulicht News/Leonhard Giesberts

Krefeld Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen zum Helios Klinikum gefahren. Dort war es zu erheblicher Dampfentwicklung in der Großküche gekommen.

(bk) Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem großen Feuerwehreinsatz im Helios Klinikum Krefeld. Den Alarm hatte zuerst die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses ausgelöst. Wenig später wurde er jedoch von der Haustechnik bestätigt, woraufhin die Einsatzleitung der Feuerwehr den Großalarm auslöste und mit einem Großaufgebot zum Klinikum fuhr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr fest, dass es durch ein defektes Gerät in der Großküche zu erheblicher Dampfentwicklung gekommen war. Die Helfer gaben Entwarnung und stellten in der Küche den Strom ab, um den Schaden zu beheben. Für die Zeit des Einsatzes musste das Küchenpersonal seine Arbeit einstellen.