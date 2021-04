Feuerwehreinsatz in Krefeld : Brand in einer Sauna am Talring

Die Feuerwehr war mit großem Aufgebot im Einsatz Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Am Abend des Gründonnerstag alarmierten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Talring die Feuerwehr: Ihre Sauna war in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt.

