Einsatz in Krefeld : Festnahme nach Schüssen an der Lewerentzstraße

Festnahme nach Schüssen an der Lewerentzstraße

Einsatz in Krefeld

Am Ersten Weihnachtstag knallten Schüsse in der City. Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Am späten Weihnachtsabend eskalierte ein Streit. Dabei soll der Mann mit einer Waffe mehrfach in die Luft geschossen haben.

In die weihnachtliche Stille in der City knallten die Schüsse. Es war der Erste Weihnachtstag, abends, kurz nach 23 Uhr. Zeugen riefen die Polizei wegen eines eskalierenden Streits zwischen einem Mann und einer Frau im Bereich Lewerentzstraße / Garnstraße. Dabei soll der Mann mit einer Waffe mehrfach in die Luft geschossen haben.