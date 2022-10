Vorfall in Krefeld : Falscher Polizist bei Geldübergabe enttarnt

Krefeld Mit Glück hat am Donnerstag ein Ehepaar aus Krefeld es geschafft, nicht Opfer eines Betrugs zu werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Schalter einer Bank auf dem Ostwall hob das Ehepaar daraufhin einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Der falsche Polizist blieb die gesamte Zeit in der Leitung und gab weitere Anweisungen. So lotste er das Paar zur Luisenstraße. Dort wartete ein Mann, um das Geld entgegenzunehmen. Während des Gesprächs wuchs das Misstrauen des Paares, so dass sie einen Ausweis des Mannes sehen wollten. Der Mann entfernte sich daraufhin ohne Beute in Richtung Dreikönigenstraße.