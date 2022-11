Vorfall in Krefeld : Falsche Techniker bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Falsche Techniker bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Vorfall in Krefeld

(RP) Zwei Männer, die sich als Mitarbeiter einer Mobilfunkfirma ausgegeben haben, haben eine 82-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen. Das meldete die Polizei am Mittwoch.

Die Polizei Krefeld sucht Zeugen, die am Montag, 14. November, gegen 14.30 Uhr an der Ispelsstraße zwei verdächtige Männer beobachtet haben. Diese waren laut Zeugin rund 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und hatten beide braunes Haar. Einer sei korpulent, der andere schlank. Sie sprachen akzentfrei Deutsch.

Hinweise an die Polizei unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de