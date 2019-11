Fahrerflucht : Frau angefahren und weiter gefahren

Krefeld Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall am Donnerstag Mittag an der Ecke Martinestraße / Frankenring machen können.

(oli) Eine 43 Jahre alte Frau aus Krefeld ist am Donnerstag gegen 13.15 Uhr, als Fußgängerin beim Queren der Kreuzung Marktstraße / Frankenring von einem abbiegenden Auto angefahren worden. Der Fahrer setzte danach seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Dabei soll es sich um einen silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.