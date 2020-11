Unfall in Krefeld : Fahrer fährt Laterne um und flüchtet

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Eine Zeugin hat am Donnerstag eine angefahrene Laterne an der Hafelsstraße bemerkt und die Polizei gerufen. Die Laterne wurde an der Kreuzung mit der Kölner Straße vermutlich von einem größeren Fahrzeug touchiert, der Fahrer ist flüchtig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Spuren lassen darauf schließen, dass er über die Wolfersstraße und die Wedelstraße weitergefahren ist. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 1:30 Uhr. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 021516340.

(RP)